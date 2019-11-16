الإمارات تكرم مبادرات التسامح بـ"حفل الأوائل"









اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تخصيص حفل "أوائل الإمارات" هذا العام للاحتفاء وتكريم الشخصيات والمبادرات الداعمة للتسامح في الإمارات.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "سنحتفي هذا العام ضمن أوائل الإمارات بالتسامح، بالقيم النبيلة لمجتمعنا والرموز والقدوات والتعايش الإيجابي في وطننا".

وأضاف: "سنكرِّم شخصيات ومبادرات وطنية وعالمية.. التسامح والإمارات وجهان لعملة واحدة وسنظل وطن التسامح والنموذج والقدوة في الانفتاح الواعي، ونواصل رحلة الحياة بتفاؤل وأمل".

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد تمَّ تخصيص حفل أوائل الإمارات لعام 2019 لتكريم شخصيات ومبادرات إماراتية رائدة في التسامح، ودورها في إبراز تسامح شعب الإمارات وانفتاحه على العالم وثقافاته، وبما يتماشى مع عام التسامح، الذي أعلن عنه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

Advertisements

وفُتِح باب الترشيح من خلال الموقع الإلكتروني للمبادرة uaepioneers.gov.ae حتى تاريخ 22 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويمكن للجمهور ترشيح الشخصيات الإماراتية والمبادرات الداعمة لقيم المجتمع والأكثر تعزيزاً للتسامح والتلاحم في الإمارات، ولكل قصص النجاح التي أبرزت صورة دولة الإمارات كعاصمة للتسامح.

ويأتي التكريم في إطار الدورة السادسة من مبادرة "أوائل الإمارات"، والذي سيقام ضمن حفل في أبوظبي بأجندة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، وبالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني الإماراتي الـ48 وذكرى تأسيس الاتحاد.

ويعد التكريم أرفع جائزة وطنية يُكرم بها أبناء الإمارات المنجزون والأوائل في مختلف المجالات، وتعزيز النماذج الإماراتية المتميزة في المجالات المختلفة وتسليط الضوء على إنجازاتها.