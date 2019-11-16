ستاندرد آند بورز: خفض تصنيف لبنان إلى ‭CCC/C‬ بفعل تنامى المخاطر المالية والنقدية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة الخدمات المالية ستاندرد آند بورز بخفض تصنيف لبنان إلى (‭C/CCC‬) بفعل تنامي المخاطر المالية والنقدية، مع نظرة مستقبلية سلبية.

وأكدت الشركة أنها خفضت تصنيف لبنان إلى (‭C/CCC‬) من (‭B/B-‬)، مؤكدة أن تراجع الثقة في الحوكمة والاقتصاد بلبنان يؤدي إلى مسار معاكس لتدفقات داخلة للودائع إلى البنوك. وأشارت إلى أن النظرة المستقبلية السلبية للبنان تعكس المخاطر الخاصة بالجدارة الائتمانية للدولة بسبب تنامي الضغوط المالية والنقدية.

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