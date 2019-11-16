شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكى: وفاة الأمير تركى بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الديوان الملكى السعودى وفاة الأمير تركى بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وجاء البيان بحسب وكالة الأنباء السعودية. صدر عن الديوان الملكى اليوم البيان التالى : "بيان من الديوان الملكي" Advertisements انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير / تركى بن عبدالله بن سعود بن ناصر بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - هذا اليوم السبت الموافق 19 / 3 / 1441 هـ، بعد صلاة العصر فى جامع الإمام تركى بن عبدالله فى مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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