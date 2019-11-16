شكرا لقرائتكم خبر عن قائد "قسد" يشيد بدور ترامب فى محاربة "داعش" ومنع عمليات التطهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد مظلوم عبدى قائد "قوات سوريا الديمقراطية" بالرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ودوره فى محاربة تنظيم "داعش" الارهابي.

وقال عبدى - فى تغريدة على "تويتر" ، الجمعة ، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - "إن جهود الرئيس ترامب ومواقفه الأخيرة لها وقع إيجابى فى مسار مكافحة داعش وحماية المنطقة من عمليات التطهير".

وأضاف "يجب إلحاق الهزيمة الكاملة بداعش وحماية إنجازاتنا من التهديدات الإقليمية وتحكيم الاستقرار ورفع وتيرة بناء البنية التحتية فى المنطقة".

Advertisements

وتابع " كما أكد التحالف الدولى أمس ، يجب إلحاق الهزيمة الكاملة بداعش وحماية إنجازاتنا من التهديدات الإقليمية وتحكيم الاستقرار ورفع وتيرة بناء البنية التحتية فى المنطقة".

وكان عبدى قال قبل يومين "إن الجيش التركى كثف قصفه لبلدة مسيحية ، تزامنا مع اللقاء بين الرئيسين الأمريكى دونالد ترامب، والتركى رجب طيب أردوغان".

ومن المعروف أن عبدي، يقود راهنا "قوات سوريا الديموقراطية"، لكنه أساسا القائد الفعلى لـ"وحدات الحماية الكردية"، الذراع العسكرى لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" الذى تصنفه تركيا بأنه النسخة السورية من "حزب العمال الكردستاني" التركي.