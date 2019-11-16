العراق.. إصابة 21 محتجا في انفجارات ببغداد وذي قار

العراق/ عامر الحساني، أمير السعدي/ الخليج 365

قال مصدران طبيان حكوميان، إن 21 محتجا أصيبوا، مساء الجمعة، بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة وقنابل صوتية في العاصمة بغداد، ومحافظة ذي قار إلى الجنوب.

وأوضح مسعف يعمل لصالح مستشفى حكومي، للأناضول، فضل عدم ذكر اسمه، أن فرق الإسعاف نقلت 10 جرحى من المحتجين إلى المستشفيات القريبة جراء انفجار ثلاث قنابل صوتية أمام جسر الجمهورية، القريب من ساحة التحرير، وسط بغداد.

ويشكل الجسر خط المواجهة بين المحتجين في ساحة التحرير، وقوات الأمن التي تطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لإبعادهم عن الجسر، الذي يؤدي إلى المنطقة الخضراء، معقل الحكومة.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات قليلة من مقتل ثلاثة متظاهرين على يد قوات الأمن، في ساحة الخلاني، القريبة من ساحة التحرير، وفق ما أبلغ الخليج 365 مصدر طبي.

وفي ذي قار، قال مصدر طبي آخر في دائرة صحة المحافظة، للأناضول، إن 11 محتجا أصيبوا بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على متظاهرين أمام مطعم وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

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وأضاف المصدر، أن أحد الجرحى إصاباته خطرة.

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق أكثر 331 قتيلا و15 ألف جريحا، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.