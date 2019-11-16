- 1/2
- 2/2
الخليج - د ب أ
حقق منتخب سويسرا، فوزًا صعبًا على جورجيا (1-0) اليوم الجمعة بالجولة قبل الأخيرة من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، التي شهدت أيضًا فوز الدنمارك على ضيفه جبل طارق (6-0).
ويدين المنتخب السويسري، بالفضل في هذا الفوز للاعبه سيدريك إتين، الذي سجل هدف المباراة الوحيد بالدقيقة (77).
ورفع المنتخب السويسري، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب جورجيا عند 8 نقاط في المركز الرابع.
وفي المباراة الثانية، فاز المنتخب الدنماركي على ضيفه جبل طارق (6-0).
وسجل أهداف المنتخب الدنماركي روبير سكوف “هدفين” في الدقيقتين (12، 64)، وكريستيان جيثكيير في الدقيقة (47)، ومارتن بريثويت في الدقيقة (51)، وكريستيان إريكسن “هدفين” في الدقيقتين (85، 90).
ورفع المنتخب الدنماركي، رصيده لـ15 نقطة في صدارة الترتيب، وظل جبل طارق بلا نقاط في قاع الترتيب.
ويلتقي منتخب سويسرا مع جبل طارق يوم الإثنين المقبل، في الجولة الأخيرة، فيما يلعب المنتخب الدنماركي مع مضيفه الإيرلندي في ذات اليوم.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر فوز صعب لسويسرا على جورجيا.. والدنمارك تكتسح جبل طارق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.