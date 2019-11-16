إسبانيا تستعرض قوتها بسباعية في شباك مالطا

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق المنتخب الإسباني، انتصارًا عريضًا بنتيجة (7-0) على مالطا، مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة السادسة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في معقل الماتادور “رامون دي كارانزا”.
سجل أهداف إسبانيا ألفارو موراتا بالدقيقة 23، سانتي كازورلا (41)، باو توريس (62)، بابلو سارابيا (63)، داني أولمو (69)، جيرارد مورينو (71)، خيسوس نافاس (85).
وبهذا الانتصار يرفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، وكان قد حسم تأهله للنهائيات من قبل، بينما تتذيل مالطا الترتيب برصيد 3 نقاط فقط.
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