السويد تحسم تأهلها إلى يورو 2020

الخليج - د ب أ

تأهل المنتخب السويدي إلى نهائيات يورو 2020، بعد فوزه على منتخب رومانيا 2-0، اليوم الجمعة في المرحلة 9 قبل الأخيرة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات.

وتقدم المنتخب السويدي بهدف سجله ماركوس بيرج في الدقيقة 18، وأضاف روبين كايسون الهدف الثاني في الدقيقة 34.

ورفع المنتخب السويدي رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني، ليصعد إلى نهائيات يورو 2020 رسميا، وتوقف رصيد المنتخب الروماني عند 14 نقطة في المركز الثالث.

ويلتقي المنتخب النرويجي مع مضيفه مالطة يوم الإثنين المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات، فيما يلعب المنتخب السويدي مع جزر فارو، ويستضيف المنتخب الإسباني المتصدر بـ 23 نقطة، نظيره الروماني.