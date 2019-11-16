المغرب يسقط في فخ موريتانيا بتصفيات أمم أفريقيا

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صحيفة الخليج الالكترونية
فرض منتخب موريتانيا، التعادل (0-0) على مستضيفه المغربي بالجولة الأولى للمجموعة الخامسة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 في الكاميرون، اليوم الجمعة.
وتحتل المغرب، المتوجة باللقب مرة واحدة، المركز الثاني بنقطة واحدة، متساوية مع موريتانيا، بينما تتصدر أفريقيا الوسطى، المجموعة بـ3 نقاط بعد فوزها (2-0) على بوروندي، الأربعاء الماضي.
ويحل المغرب، ضيفًا على بوروندي، يوم الثلاثاء ضمن الجولة الثانية، بينما تستضيف موريتانيا منتخب أفريقيا الوسطى في اليوم ذاته.
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