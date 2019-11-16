إيطاليا تحافظ على العلامة الكاملة بإسقاط البوسنة

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صحيفة الخليج الالكترونية
حقق منتخب إيطاليا فوزًا عريضًا على البوسنة والهرسك، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في التصفيات المؤهلة ليورو 2020.
افتتح فرانشيسكو أتشيربي أهداف المباراة بالدقيقة 21، وضاعف لورينزو إنسيني النتيجة بالدقيقة 37 قبل أن يختتم أندريا بيلوتي أهداف المباراة بالدقيقة 53.
وواصل الأزوري تصدره لجدول ترتيب المجموعة العاشرة برصيد 27 نقطة (العلامة الكاملة)، فيما تجمد رصيد البوسنة عند 10 نقاط.
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