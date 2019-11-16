تونس تمطر شباك ليبيا برباعية

صحيفة الخليج الالكترونية أمطر منتخب تونس مساء اليوم الجمعة شباك ضيفه الليبي برباعية مقابل هدف في مباراة الجولة الأولى من المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون. سجل رباعية تونس وهبي الخزري “هدفين” في الدقيقتين 33 و88، سيف الدين الخاوي “هدفين” بالدقيقتين 41 و52. وأحرز هدف منتخب ليبيا الوحيد حمدو الهوني بالدقيقة 45. وتصدرت تونس المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن تنزانيا، بينما يقبع المنتخب الليبي في المركز الأخير بلا نقاط. انشر الخبر :

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