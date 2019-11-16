عدد من اعلاميي المنطقة الجنوبية يزورون متحف عبدالله الطافشي بخميس مشيط

الخليج - سلمى القحطاني

في مساء يوم الأربعاء والخميس على التوالي ١٧- ١٤٤١/٣/١٦ هـ قام وفد من من الإعلاميين والإعلاميات والناشطين الاجتماعيين ورجال أعمال من المنطقة الجنوبية بزيارة لمنزل اللاعب والمدرب الأستاذ عبدالله الطافشي في منزله المتواضع في مدينة خميس مشيط وكان في استقبالهم الأستاذ عبدالله الطافشي وهناك تجولوا في المتحف الرياضي الأول في المنطقة والذي يحتوي على عشرة آلاف صورة لنادي ضمك ونادي الاتحاد وصور للمسؤولين ورجال الأعمال ووجهاء المنطقه و الرياضيين والذين اشرف على تدريبهم الطافشي على مدار أربعون عاما مضت.

وارتجل صاحب المبادرة الأستاذ فهد مرزوق كلمة شكر فيها الكابتن الطافشي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وعلى إنشائه هذا المتحف الرياضي الذي يعد الاول في المنطقة الجنوبية.

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كما رحب الكابتن عبدالله الطافشي بالوفد الإعلامي والحضور في زيارته والتعرف على المتحف الرياضي الأول في المنطقة الجنوبية.

وفي نهاية الزيارة تم تكريم الطافشي بمجموعة من الهدايا العينية وألتقطت الصور التذكارية.

الجدير بالذكر أن الكابتن الطافشي من مواليد خميس مشيط وخدم الرياضة مايقارب ستون سنة وهو من محبي ومشجعي نادي الاتحاد.و لعب في نادي ضمك وحقق واحرز القاب عديدة.واقدم مكتشف للمواهب الرياضية في المنطقة الجنوبية كافة.