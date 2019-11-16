صفقات وعروض شراء بملايين الدولارات في معرض دبي الدولي للسيارات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



يختتم معرض دبي الدولي للسيارات 2019 اليوم فعالياته، وقد توجهت الأنظار الإقليمية والعالمية إلى منصات المعرض الذي سلّط الأضواء على العديد من الابتكارات غير المسبوقة لكبار مصنّعي السيارات من حول العالم، ولفت انتباه المشترين وعشاق السيارات إلى التحولات الحالية والمستقبلية التي ستشهدها هذه الصناعة الضخمة، وفي مقدمتها التوجه السائد والمتطلع بشغف نحو السيارات الكهربائية ومميزاتها البيئة والتقنية، فضلاً عن إبرام صفقات بيع وتلقي عروض شراء بملايين الدولارات، وكذلك العروض المخصصة لزوار المعرض.

وفي ثالث أيام المعرض، أعلنت شركة «انكاس» التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمتخصصة في تصنيع دروع المركبات وتصفيحها، عن توقيع صفقة بيع بلغت قيمتها 15 مليون دولار. وحول هذه الصفقة، قال أوليبكهون ماكسوموف، الرئيس التنفيذي لدى شركة «انكاس» للمركبات المصفحة: لقد غمرتنا سعادة بالغة بما حظيت به سياراتنا المخصصة للركاب ومركباتنا المصممة للمهام الشاقة من اهتمام واسع النطاق هنا في معرض دبي الدولي للسيارات، وقد لمسنا رغبة صادقة من المشترين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودول أخرى من حول العالم لاقتناء منتجاتنا، ويسعدنا في اليوم الثالث من مشاركتنا في المعرض أن نعلن عن إبرام صفقة بيع بقيمة 15 مليون دولار.

أما سيارة OWL من «آسبارك» أو «البومة الخارقة» كما أطلق عليها البعض، والتي تبلغ قيمتها 3,2 مليون دولار، والتي تم الكشف عنها عالمياً لأول مرة في أول يوم من معرض دبي الدولي للسيارات، فقد تلقت سبعة طلبات لشراء السيارة الكهربائية الأسرع على مستوى العالم. وفي هذا السياق قال ماسانوري يوشيدا، الرئيس التنفيذي لشركة آسبارك: سعدنا كثيراً بتواجدنا على منصة معرض دبي الدولي للسيارات؛ حيث حظيت سيارتنا الكهربائية الأسرع في العالم باهتمام بالغ وعالمي النطاق، وقد تسلمنا على مدار أول يومين لنا هنا، عروضاً جدية من مشترين من أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأوسط. لقد كانت مشاركتنا في هذا المعرض رائعة، ونحن سعداء للغاية بما حققناه من نتائج، ومتفائلون تجاه ما تحمله لنا منطقة الشرق الأوسط من فرص، وهي من أكبر الأسواق التي تحظى باهتمامنا.

وعلى صعيد سيارات الركوب التجارية، عرضت نيسان طراز باترول الجديد لعام 2020 الذي أطلقته حديثاً، والذي يعد من الطرازات المفضلة في المنطقة، كما كشفت لأول مرة في المعرض عن سيارة نيسان صني لعام 2020 الجديدة كلياً، والتي حظيت باهتمام زوار المعرض نظراً لشعبيتها الكبيرة. وقال تيري صباغ، المدير التنفيذي لشركة نيسان الشرق الأوسط: «يعد معرض دبي للسيارات حدثاً على قدر كبير من الأهمية بالنسبة لنا في نيسان، ومنصة نموذجية لعرض الطرازات الجديدة من سياراتنا للعملاء في منطقة الشرق الأوسط. وقد سعدنا باستقبال زوار المعرض على منصتنا الذين حرصوا على استكشاف الطراز الجديد من نيسان باترول، والتي تعد من أكثر الطرازات المفضلة على مستوى المنطقة، كما شهدنا اهتماماً كبيراً من الزوار؛ للتعرف بسيارة نيسان صني الجديدة كلياً، وكذلك بطرازَي نيسان «غزال ستورم» و«نافارا غزال» الاختباريتين الجديدتين اللتين تم تطوريهما خصيصاً لعملاء الشرق الأوسط من عشاق المغامرات الصحراوية. كما نقدم عروضاً رائعة لزوارنا، وندعو الجميع لزيارتنا والاستفادة من عروض نيسان قبل انتهاء فترة المعرض».