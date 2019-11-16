شكرا لقرائتكم خبر عن «المختبر الإبداعي».. وجهة اكتشاف المواهب في «أسبوع التصميم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
تتواصل فعاليات «المختبر الإبداعي» الذي أطلقته هيئة الثقافة والفنون في دبي، ضمن «أسبوع دبي للتصميم»، وأتاح للزوار اكتشاف مواهبهم، والمشاركة في إنجاز أعمال فنية إبداعية.
يشارك في المختبر الإبداعي عدة مؤسسات وجهات وشركات هي متحف «أولي أولي» التفاعلي للألعاب الإبداعية والابتكارية، ومؤسسة الغدير للحرف الإماراتية، وهي مختصة بتمكين النساء ذوات الدخل المحدود، و«إيثان وشركاؤه» وهي تعليمية متخصصة في التصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، واستديو «sharabassy built environment» الذي يتيح للمشاركين فرصة الاطلاع على برامج تصميم ثلاثية الأبعاد، و«ماس بينتس» التي تعنى بمواضيع الاستدامة من خلال ورش العمل التي تقدمها، و«ديزاين 81» التي تعقد ورش عمل لتعليم التطريزات الفلسطينية، و«لمسة من الصلصال» التي تعقد ورشاً لتعليم صناعة الفخار والسيراميك.
أكد وليد أحمد، مدير موسم دبي الفني والمسؤول عن مبادرة المختبر الإبداعي، على حرص «دبي للثقافة» على دعم قطاع التصميم في الإمارات والمنطقة عموماً، وتمكين المؤسسات الفنية التي تعنى بتنمية الإبداع في المنطقة، واحتضان المواهب الشابة والناشئة، وذلك انطلاقاً من حرصها على رعاية ودعم الفن والفنانين.
قال: نتعاون مع المعاهد والمؤسسات الثقافية في دبي والإمارات عموماً، ونحرص دوماً على تقديم الدعم لها؛ لأهمية دورها في صقل مهارات الفنانين، وتعتبر هذه المؤسسات بمنزلة المحرك للاقتصاد الإبداعي في الإمارة. وأكد أن «دبي للثقافة» تركز في المختبر الإبداعي على استقطاب جميع فئات المجتمع من صغار وكبار لخوض تجربة التصميم، واكتشاف بذور الإبداع بداخلهم، مع التركيز على الأطفال بشكل خاص؛ لأنهم الجيل القادم الذي سيكون مسؤولاً عن تطور الفن والتصميم والطباعة والصناعة في المنطقة.
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