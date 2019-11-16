سيف بن زايد والبابا والطيب يبحثون قيم التسامح



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، بحضور شيخ الأزهر الشريف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

تم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات العلاقة بتعزيز التعاون بما يرسخ قيم التحاور والتسامح والتعايش الإنساني وأهم المبادرات التي تعنى بتحقيق السلام والاستقرار وتعزيز دور قادة الأديان في مواجهة التحديات المجتمعية، خاصة في مجالات حماية الأطفال. وتطرق الحديث إلى محاور قمة الأديان التي انعقدت في الفاتيكان تحت عنوان «قمة الأديان: تعزيز كرامة الطفل في العالم الرقمي - من الفكرة إلى التطبيق بين عامي 2017 و 2019» وسبل إنجاح مخرجاتها والتوصيات التي صدرت عنها.

ثم التقى سموه بعدد من قادة الأديان ومن الشخصيات التي تشارك في قمة الأديان، من بينهم نجاة معلا امجيد الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال، والبروفيسور هاني فريد خبير التحاليل الرقمية الجنائية في جامعة بيركلي.

وزار سموه يرافقه أنجاله من الشيوخ الكرام والوفد المرافق، مكتبة ومجمع متاحف الفاتيكان اللذين يضمان مجموعة المخطوطات والقطع والمقتنيات التاريخية واللوحات والتحف الفنية الخاصة بالفاتيكان وكاتدرائية القديس بطرس.

وتجول سموه والوفد المرافق في أجنحة متاحف الفاتيكان وأقسامه والمعارض المتنوعة التي تحتويها، مثل «معرض الفنون» و«متحف الفنون الحديثة» و«متحف النحت»، كما اطلع سموه والوفد المرافق على الزخارف والنقوش الفنية وجداريات وأسقف الكنيسة والرسوم والتشكيلات الفنية النادرة.(وام)