فرانسواز ساجان..أسطورة الأدب البسيط

هي ابنة أحد رجال الصناعة الفرنسيين، اسمها «فرانسواز كواريز» وقد درست دراسات غير منتظمة في المعاهد الدينية، ثم اجتازت امتحان البكالوريا عام 1952 وأخذت تعد العدة لامتحان الشهادة التمهيدية لجامعة السوربون، غير أنها لم تقبل، ويشاء القدر لهذه الفتاة ذات القدرات المتواضعة أن تحرز في مجال الكتابة الأدبية انتصارات هائلة، حين نشرت روايتها الأولى «مرحباً أيها الحزن» بتوقيع فرانسواز ساجان، وكانت قد كتبتها سنة 1953 أي أن عمرها كان 18 سنة، ونشرتها في العام التالي.

حققت الرواية نجاحاً ساحقاً، ورغم أنها أثارت مشاعر الدهشة، فإنها جلبت النفور من جانب آخر، مثلما جلبت لها جائزة النقاد، وكانت قد استعارت عنوان روايتها من قصيدة لأحد الشعراء الفرنسيين، مثلما استعارت الاسم الثاني لديها «ساجان» من رواية لمارسيل بروست.

بدأت فرانسواز ساجان (1935 - 2004) حياتها الأدبية روائية، ونشرت فيما بعد «ابتسامة ما» عام 1956 ثم «في شهر في سنة» في العام التالي، وبعد ذلك بعامين أصدرت «هل تحبين برامز؟» عام 1959 غير أن هذه الأعمال لم تحرز النجاح الذي أحرزته «مرحبا أيها الحزن» لكنها دعمت مكانتها في عالم الأدب، ومنذ ذلك الحين تنوع إنتاجها بحيث أخذ يراوح بين المسرحية والرواية، فنشرت «الغيوم العجيبة» عام 1961 ثم قدمت للمسرح «أنغام الكمان أحياناً» بالإضافة إلى مسرحيات أخرى، وفي عام 1965 ظهرت لها رواية «نوبة الاستسلام» ثم عادت إلى الكتابة المسرحية فنشرت «حارس القلب».

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كان الأدباء الفرنسيون آنذاك يخوضون معارك أدبية من أجل إعادة النظر في المسرح التقليدي وفي الجو الرومانسي عامة، وبدأت تظهر بوادر حركة روائية ومسرحية جديدة، فقام مجموعة من الأدباء يؤكدون على الإشادة بحب مباهج الحياة والتخلص من روح التشاؤم والغضب، التي كانت تثقل كاهل الأدب الفرنسي، وكانت وسيلتهم في ذلك كتابة الروايات والقصص القصيرة التي تجمع بين الأناقة والمرح والتحرر، كانوا من أتباع «مذهب ستندال» وأخذوا بنزعته الفردية التي تهدف إلى حب الذات والسعي وراء تحقيق النصيب الأوفر من السعادة للإنسان.

سارت فرانسواز ساجان في هذا الخط، حتى ارتبط فنها الروائي بهذا التيار المتحرر، حيث تتميز كتاباتها بالبساطة، كما يجري أسلوبها في جمل صغيرة سهلة واضحة، وكانت تصور أنماطاً من البرجوازيين العاطلين المتحررين، المنغمسين في الملذات، بالإضافة إلى شخصيات أخرى لمتعجرفين لا يبالون بأمور الحياة الجادة، ويتميز أسلوب فرانسواز بالرقة وعمق الإدراك والوعي النفسي، ففي رواياتها ينبض القلب بكل انفعال لكن من دون صياح أو بكاء، وكل شخصية تنطق بما تريد قوله أو اقتراحه دون أن تجهد نفسها، لأنها عندما تعبر عن شيء فإنها تقوله بإخلاص، ومن ثم استطاعت فرانسواز أن تعالج أمور الحياة عن طريق شخصياتها من موقع المعتد بنفسه، وكل ذلك بشيء من التنازل الذي ينطوي على عدم الاكتراث.

تعتقد فرانسواز ساجان أنه ليس ثمة ما يدعو لإجهادنا بكثرة إلقاء الأسئلة، وإعمال الفكر والوقوع فريسة للاستسلام، بل الأجدر بنا أن نستغل الموقف أحسن استغلال وأن نخرج منه بكل كياسة، لكن ثمة بعض النقاد كانوا يرون في أعمالها الروائية مجرد كتب صغيرة، لا حرارة فيها، إذ لا تقع فيها أحداث ذات شأن كبير، اللهم إلا بعض المواقف الغرامية التي لا تصدر عن رغبة، حيث نجد شخصيات بلا حياة، تترك نفسها نهباً للسأم والضيق، كما يمكن للقارئ أن يرى فيها انعكاسات صادقة لصورة الشباب العاطل، الذي أضناه الملل والاكتئاب، شباب لا يعرف حتى ما يريده، ولا طموح لديه سوى ركوب السيارات الفارهة، غير أن هؤلاء النقاد يعترفون بأن أسلوب فرانسواز ساجان بسيط خال من التصنع، كما أنه مملوء بالتلميحات وبردود الفعل ضد الأدب الملتزم.