الاحتلال يخرق هدنة غزة ويستهدف متظاهري الضفة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قصف جيش الاحتلال «الإسرائيلي» في الساعات الأولى من يوم أمس الجمعة، مواقع قال إنها تابعة لحركة «الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، خارقاً بذلك هدنة معلنة بين الفصائل والاحتلال بوساطة مصرية لوقف إطلاق النار. وقال جيش الاحتلال، في بيان، إن طيرانه نفذ غارات في القطاع.

وأكدت مصادر محلية في القطاع أن جيش الاحتلال نفذ عدة غارات غرب خان يونس وغرب رفح في جنوب قطاع غزة، ما تسبب بسقوط جريحين فلسطينيين.

إلى ذلك، اعترف جيش الاحتلال أنه «ارتكب خطأ» عندما استهدف منزلاً سكنياً في قطاع غزة ليلة الخميس الماضية، ما أدى إلى استشهاد عائلة مؤلفة من ثمانية أشخاص بالكامل. وذكر الجيش في بيان نشره الخميس، أنه كان على قناعة بأن المنزل المستهدف في دير البلح وسط القطاع كان خالياً من السكان المدنيين، مضيفاً أنه أطلق تحقيقاً في الغارة وعواقبها، حسب صحيفة «هآرتس».

وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الغارة أسفرت عن استشهاد ثمانية أشخاص منتمين إلى عائلة واحدة، بينهم أربعة أطفال وامرأتان. وأكدت الوزارة أن بين ضحايا القصف، رسمي أبو ملحوس، الذي قالت «إسرائيل» إنه قائد وحدة الصواريخ في «لواء الوسطى» التابع ل«حركة الجهاد الإسلامي»، بينما نفت الحركة ذلك.

Advertisements

ونعى الاتحاد الأوروبي فقدان أرواح المدنيين ال34 الذين استشهدوا في الغارات الجوية «الإسرائيلية» خلال الأيام الأخيرة في قطاع غزة، وبينهم 8 أطفال، كما طالب بتحقيق شفاف في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة فلسطينية. وقال الاتحاد، إنه سيتابع عن كثب مع السلطات «الإسرائيلية» نتائج التحقيق في حادث قتل 8 أفراد من نفس العائلة في غزة، والذي ينبغي أن يكون شفافاً، وأن يتماشى مع المعايير الدولية ويضمن المحاسبة. وأضاف أنه يجب على «إسرائيل» ممارسة ضبط النفس وبذل كل ما في وسعها لتجنب وقوع الإصابات في صفوف المدنيين، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي.

وأظهرت معطيات رسمية أن قوات الاحتلال نفذت أكثر من 90 غارة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة خلّفت 34 شهيداً وخسائر مادية مباشرة قيمتها 3 ملايين دولار، وفق التقديرات الأولية. وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن القصف «الإسرائيلي» أدى لاستشهاد 34 فلسطينياً، بينهم 8 أطفال وثلاث نساء وإصابة 111 آخرين من ضمنهم 71 طفلاً وامرأة.

وحسب البيان فإن الغارات «الإسرائيلية» ألحقت أضراراً ب500 وحدة سكنية تراوحت بين جزئي وبليغ وكلي، بينها 8 منازل و12 وحدة سكنية هدمت كلياً، قيمتها التقديرية 2 مليون دولار، إضافة إلى خسائر القطاع الزراعي في الأراضي والمزارع وشبكات الري وقوارب الصيد، بلغت قيمتها أكثر من مليون شيقل (285 ألف دولار). وأشار إلى أن مجمل الخسائر في البنية التحتية، من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، بلغت أكثر من مليون شيقل (285 ألف دولار).

ودانت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات تصريحات المسؤولين «الإسرائيليين» الداعية لقتل الفلسطينيين «حتى لو كانوا في فراشهم»، وتلك التي عبروا فيها عن تمسكهم بسياسة الاغتيالات واستهانتهم بحياة ودماء المواطن الفلسطيني. وقالت الخارجية في بيان، إن «الإسرائيلي» عندما يغتال فلسطينياً فهذا مشروع وفق قانون الغاب الذي تروج له «إسرائيل» وأمريكا وبعض الدول الأوروبية، وعندما تقدم «إسرائيل» على قتل أو اغتيال فلسطيني فهذا يندرج ضمن مفهوم الدفاع عن النفس، لكن حق الفلسطيني في الدفاع عن النفس يصبح هذا العمل إرهابياً بامتياز.

(وكالات)