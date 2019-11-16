نهيان بن مبارك يفتتح دوري «الدار أبوظبي T10» للكريكيت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، انطلقت أمس منافسات دوري «الدار أبوظبي T10» للكريكيت، على أرض استاد زايد للكريكيت.

ورحب الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، بالفرق الثمانية المشاركة في الدوري الذي يقام لأول مرة في الإمارات، مؤكداً أن نجاح أبوظبي في استقطاب أبرز الأندية والمنتخبات الدولية بما فيها رياضة الكريكيت، دليل على المكانة الريادية التي باتت تتمتع بها الدولة على مستوى العالم في استضافة وتنظيم بطولات ومنافسات عالمية المستوى.

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وأشاد بالجهود المبذولة في استضافة الدوري والتي نجحت في استقطاب نجوم رياضة الكريكيت وأساطيرها للحضور والمنافسة في أبوظبي، لينضم الدوري إلى سلسلة النجاحات الكبيرة التي حققتها أبوظبي في جذب الأسماء العالمية من مختلف الرياضات والمنافسات.

من جانبه، أكد عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استضافة أبوظبي للعديد من البطولات العالمية والأنشطة العالمية المتنوعة تؤكد مستوى السمعة العالمية التي اكتسبتها العاصمة ونجاحها في استضافة وتنظيم أقوى وأكبر البطولات الرياضية الدولية.

وأشار العواني إلى أن دوري «الدار أبوظبي T10» للكريكيت نجح في نسخته الأولى بأبوظبي في استقطاب ألمع النجوم والفرق المحلية والعالمية.