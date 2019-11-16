شكرا لقرائتكم خبر عن «البطة البرية» لهنريك إبسن.. لا أحد يفلت من العقاب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عثمان حسن

تعتبر البطة البرية للكاتب المسرحي النرويجي هنريك إبسن، واحدة من أعماله الكثيرة التي دشن من خلالها اسمه ككاتب كبير في تاريخ المسرح الاجتماعي، الذي طبع مسار المسرح في القرن العشرين. وكحال معظم مسرحياته ف«البطة البرية» واحدة من الأعمال التي تصور الواقع وما فيه من تناقضات حادة بين المثالية من جهة، والخداع أو الكذب من جهة أخرى. أما أبطال هذه المسرحية فشخصيات تنتمي لعائلتين تربط بينهما علاقات تغوص في الماضي، هذه العلاقات يعمل إبسن على تفكيكها في مقاربة واضحة منه، تعكس حقيقة العالم الواقعي الذي كان يعيش فيه.

الشخصيات الرئيسية في هذا العمل المسرحي من بطولة: هاكون فيرله (تاجر)، جريجور فيرله (ابن هاكون فيرله)، إكدال (رجل عجوز)، ويالمر إكدال ويعمل مصوراً (إبن إكدال)، وجينا (زوجة يالمر إكدال)، هدفج (ابنة يالمر)، وسوربي (مدبرة منزل هاكون فيرله) ورلنج (طبيب)، مولفك (طالب لاهوت)، وجروبيرج (كاتب حسابات عند هاكون فيرله) وغيرهم.

تتألف المسرحية التي نشرها إبسن عام 1884 من خمسة مشاهد درامية، وتبدأ من اجتماع أفراد من العائلتين في منزل، حيث يكشف جريجرز ويرل معلومات صادمة عن ماضي كل فرد من أفراد الأسرة، فيعمل على تدمير أوهام العائلة التي تنتهي بأن تقوم هيدفيج ابنة أكدال المراهقة، بقتل نفسها، بعد أن تكتشف أنها ابنة غير شرعية لرجل آخر غير والدها التي تحبه كثيراً.

تتكشف الحقائق تباعاً، حيث تغوص هذه الدراما الجيوكوميدية، في عوالم هاتين العائلتين وماضيهما المضطرب، وشيئاً فشيئاً تتكسر صورة الأب هاكون فرنيه، الذي يبدو في بداية العرض أباً مثالياً، لنكتشف أنه صاحب ماض مريب، ارتكب خلاله كثيراً من الأخطاء الصادمة، فتتهدم رويداً رويداً صورته الهائلة، وهو الذي كان على رأس شركة غابات كبيرة في النرويج، وها هو الآن يشتبه بارتكابه عملية اختلاس كبيرة، استطاع أن يفلت منها بكثير من الحيل.

وتتكشف تباعاً علاقة التاجر مع العجوز إكدال الذي يعيش مع ابنه هيلمر، وزوجته جينا، وابنتهما هدفيج. فقد سبق وأن ارتبط العجوز مع التاجر بعلاقة غريبة حين كان يعمل معه، وهو الذي دعا التاجر كي يواظب على دفع الأموال للعجوز، كأنه أسير دين قديم يدفعه تكفيراً عن أخطائه.

تأخذ المسرحية منحى درامياً خطراً، حين يكتشف المشاهد أن هاكون فرنيه، ملزم بدفع منحة سخية لهدفيج مدى الحياة، إضافة إلى مساعدته هيلمر ابن العجوز.

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تدور أحداث المسرحية في استوديو التصوير الذي يمتلكه هيلمر، وتساعده فيه زوجته جينا.

هكذا، تتلاحق الأحداث ليكتشف المشاهد أن الدعم المالي، الذي يدفعه التاجر، ما هو إلا تسديد لدين قديم وتكفير عن الأخطاء الكبيرة التي ارتكبها في الماضي، هذه الأخطاء التي أثرت في كثير من المشاعر، وتوجب على من قام بها أن يكفر عن أخطائه، كأنها حالة من «شراء الذنوب» بالمال، وكما قلنا سابقاً تأخذ هذه الأحداث بالتأثير في الشخصيات المتضررة، وخاصة هدفيج المراهقة التي تبدأ مرحلة شك في هوية والدها الأصلي فتهم بقتل نفسها.

لعبت المسرحية على الحالة النفسية للشخصيات، وهي كما وصفت من الأعمال الصعبة لهنريك إبسن التي لقيت صدى واسعاً لدى الجمهور، كما قام بإخراجها أكثر من مخرج مسرحي، بينهم ستيفان براونشفايج، الذي وجه العرض المسرحي نحو سينوغرافيا ذات تأثيرات نفسية حادة، معتمداً رؤية فرويدية واضحة.

منعطف درامي

تقف هذه المسرحية إلى الجانب الأعم من أعمال إبسن، في اختياره لموضوعات اجتماعية واقعية، تندرج في إطار بحثه عن القيم والمثاليات في مجتمع القرن العشرين، هذا المجتمع الذي أنتج كثيراً من البؤس والمرارات، وأثر كثيراً في بنى هذا المجتمع، وخلق حالة من عدم التوازن، لدى كثير من أفراده، وهو الذي يصور من دون أدنى شك، شخصيات متناقضة في أفعالها؛ بل يخلق حالة شبه عدمية، تندفع إلى تدمير الآخرين، وأكثر من ذلك، فإن العرض يطرح شخصيات مأزومة، حتى وهي تمارس فعل الخطيئة والخداع، فإبسن يريد أن يقول «إنه لا أحد يفلت من العقاب»، هذه الشخصيات التي تمارس فعل التدمير، لا تدمر الآخرين فقط، فهي بكل تأكيد شخصيات تدمر ذواتها، وكأنما تريد «البطة البرية» كما هو حال معظم مسرحيات إبسن، أن تنبه إلى خطورة فقدان المجتمع لبوصلة القيم وكل ما يحفز فيه النزعة الإنسانية، والفارق بين الحقيقة والمثال في مقابل الخديعة وانعدام القيم والكذب والاحتيال والنفاق الاجتماعي وغيرها من السلبيات، إنما هي صور اشتغل عليها هذا المسرحي الكبير، وهو الذي لقب ب«عملاق المسرح العالمي»، وقد حمل بحق اسم بلده النرويج إلى العالم وشكلت أعماله «منعطفاً كبيراً في مسار الدراما المسرحية واتجاهها نحو الواقعية والطبيعة».

رائد الواقعية

عاش هنريك إبسن بين عامي 1828 و1906، وقد أجمع النقاد على أنه رائد مسرح الواقعية في الحياة المعاصرة؛ بل إن البعض يطلق عليه لقب «أبو المسرح الحديث»، وذلك للأثر الكبير الذي أحدثه في الفن المسرحي شكلاً ومضموناً، مستفيداً من أساليب الكتابة المسرحية ومن سابقيه من رواد المسرح العالمي، كما أنه انعطف بالمسرح نحو الواقعية، وتحوّل على يديه من مكان لقضاء الوقت ومشاهدة القصص المثالية والعاطفية، إلى مكان يعرض قضايا واقعية وخطرة يعانيها المجتمع الأوروبي، بحسب البروفسور برينهولسفول.

وقدم إبسن كثيراً من الأعمال بينها «الأشباح» و«بيت الدمية» و«البطة البرية» و«كاتالينا»، و«عندما ننهض من موتنا» وغيرها.