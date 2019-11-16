ترامب يهاجم السفيرة الأمريكية السابقة في أوكرانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امس الجمعة، هجومًا شفهيًا على ماشا يوفانوفيتش، السفيرة المعزولة للولايات المتحدة لدى أوكرانيا، فيما كانت تدلي بشهادتها أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب في إطار التحقيق الخاص باتهامه بالتقصير.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» سارداً تاريخ خدمتها الدبلوماسية للحكومة الأمريكية في الصومال ثم أوكرانيا: «أينما حلت ماري يوفانوفيتش تسوء الأمور». وأشار آدم شيف ، الرئيس الديمقراطي للجنة الاستخبارات بمجلس النواب ، إلى أنه سيتعامل مع تغريدة الرئيس على أنها بمثابة تخويف للشهود.

وأكدت يوفانوفيتش، أن وزارة الخارجية «يجري تفريغها» من الداخل، وحذرت من أن هذا سيؤدي إلى «ضرر حقيقي» بمصالح الأمن القومي الأمريكي.وقالت :»لقد أصبحت سياستنا في أوكرانيا ضرب من الفوضى» وحذرت من أن»المصالح المشبوهة» أثبتت أنه من الممكن الإطاحة بسفير أمريكي إذا كان بإمكانها التأثير على البيت الأبيض.

وقالت يوفانوفيتش إن تشويه سمعة الدبلوماسيين على المستوى المحلي «يؤدي إلى أزمة في وزارة الخارجية، حيث إن عملية السياسة تتفكك بشكل واضح... لقد تم تفريغ وزارة الخارجية من الداخل في وقت تنافسي ومعقد على المسرح العالمي».

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وسلطت جلسة التحقيقات العلنية الثانية الضوء على يوفانوفيتش التي وصفها ترامب بأنها «مثيرة للمشاكل» قبل أن يعزلها، فيما نشر البيت الأبيض، نص أول مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني، في توقيت متزامن مع جلسة الاستماع.

وأبلغت يوفانوفيتش، التي عملت تحت إدارات جمهورية وديمقراطية، النواب في جلسة مغلقة يوم 11 أكتوبر/‏ تشرين الأول أن ترامب عزلها استناداً إلى «مزاعم مختلقة لا أساس لها من أشخاص لديهم بالقطع دوافع مريبة» بعد تعرضها لهجوم من جولياني. كما نفت مزاعم من حلفاء ترامب بأن ولاءها ليس له وقالت إنها لا تعرف ما دوافع جولياني وراء مهاجمتها. ووفقاً لملخص من البيت الأبيض، فقد وصف ترامب يوفانوفيتش في مكالمة هاتفية مع زيلينسكي بأنها «مثيرة للمشاكل» وأضاف أنها «ستمر ببعض الأشياء». ورد زيلينسكي على ترامب قائلاً «أتفق معك مئة في المئة أنها كانت سفيرة سيئة».

على صعيد آخر، التمس الرئيس دونالد ترامب من المحكمة العليا منع مدع عام من الحصول على إقراره الضريبي، مصراً على أنه يتمتع بحصانة شاملة بصفته رئيسًا. ويعد ترامب أول رئيس أمريكي منذ ريتشارد نيكسون لا يكشف عن إقراره الضريبي، مشيراً إلى أنه يخضع لعملية مراجعة من قبل دائرة الإيرادات الداخلية.

وطلب المدعي العام في دائرة مانهاتن سايروس فانس جونيور، وهو ديموقراطي، بالحصول على مستندات لإقرار ترامب الضريبي من عام 2011 في إطار تحقيق بشأن عمليات الدفع التي قام بها مايكل كوهين - المحامي الشخصي السابق للرئيس - للممثلة الإباحية ستورمي دانيالز التي تدّعي بأنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب قبل ترشحه للرئاسة في 2016. وقضت محكمة استئناف اتحادية الأسبوع الماضي بأن على ترامب تسليم الوثائق. لكن محامي الرئيس يصرّون على أنه يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية ومن أي إجراءات تحقيق.(وكالات)