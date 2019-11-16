تطبيق ذكي يرصد الطائرات من دون طيار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة «DJI» المصنعة للطائرات من دون طيار، ومقرها مدينة شنزن الصينية، عن قرب إطلاق تطبيق جديد للهواتف الذكية، يتيح للمستخدمين تحديد ماهية ومصدر الطائرات الغامضة، التي تحلق بالقرب من المستخدم.

وطورت الشركة التطبيق الذي لم يُكشف عن اسمه؛ لإصداره في أوائل 2020، ويتميز بنطاق يبلغ نحو 6 أميال (9.66 كم)، باستخدام شبكة «WiFi Aware»، وهو بروتوكول اتصال جديد يسمح للأجهزة التي تستخدم «WiFi» بالتواصل مع بعضها بعضاً.

وأعلنت الشركة عن التطبيق الجديد في مؤتمر «Drone Enable»، الذي ترعاه الأمم المتحدة في مونتريال.

قال برندان شولمان، من الشركة: ابتكرنا حلاً لتحديد مصدر الطائرات من دون طيار عن بُعد، باستخدام ما يمتلكه الناس بالفعل.

يقدم التطبيق الذكي أول تجربة من نوعها يتمكن فيها الأشخاص من مراقبة هذه الطائرات، من دون معدات متخصصة باهظة الثمن. وتوضح الشركة أن التطبيق يوفر حلاً للأشخاص، الذين يشعرون بالقلق من استخدام الآخرين لطائرات التجسس، في محاولة لانتهاك خصوصيتهم بطرق مختلفة.