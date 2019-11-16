شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور دولي.. تفاؤل باجتماع أديس أبابا لبحث ملء سد النهضة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلق في أديس أبابا، أمس الجمعة، الاجتماع السادس لوزراء المياه والري في مصر وإثيوبيا والسودان. وتأتي هذه الاجتماعات مواصلة للاتفاق الذي تم بين وزراء خارجية الدول الثلاث في واشنطن الشهر الجاري.

ويبحث الاجتماع الذي يستمر حتى اليوم السبت، مقترحات للوصول إلى تصور نهائي بشأن قواعد الملء والتشغيل، والمسائل الفنية المتعلقة بالسد، والإسراع في حلها خلال جولات عدة.

وأكدت الدول الثلاث التزامها المشترك بالوصول إلى اتفاق شامل ومستدام ومتبادل للمنفعة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة.

ورحب وزير المياه والري المصري محمد عبد العاطي بمشاركة ممثلي الولايات المتحدة، والبنك الدولي في الاجتماعات.

وقال خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، إن مصر تعوّل على هذا الاجتماع بأهمية كبيرة من أجل الوصول إلى اتفاق حول المسائل الفنية العالقة في تشغيل وملء السد. وأكد التزام بلاده بالوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن يكون فيه الكل رابحاً، وتحصل إثيوبيا على أهدافها من بناء السد في توليد الطاقة، مع الحفاظ على مصالح دول المصب مصر والسودان، وعدم إلحاق أي ضرر بمصالحها المائية.

وأوضح أن مياه النيل تمثل مسألة حياة لأكثر من 100 مليون مصري، مضيفاً أن هناك قاعدة ثابتة للوصول إلى اتفاق بين البلدان الثلاثة بحلول منتصف يناير/كانون الثاني المقبل، مشيراً إلى أنه إذا صدقت النوايا يمكن للبلدان الثلاثة الوصول إلى اتفاق.

بدوره، قال وزير الري والمياه السوداني ياسر عباس، إن شعوب الدول الثلاث ينظرون إلى مخرجات هذا الاجتماع المهم حول سد النهضة بكل تفاؤل.

وأضاف خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية، أن «شعوب مصر والسودان وإثيوبيا تتطلع إلى التوصل لاتفاق حول القضايا الخلافية بسد النهضة بصورة عادلة، ويكون فيها الكل رابحاً». وتابع: «الشعب السوداني يؤمن بأن التعاون هو السبيل الوحيد للوصول إلى اتفاق بين الدول الثلاث».

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وأشار إلى أن «السودان كدولة مصب مباشرة، تتأثر بسد النهضة؛ لذلك تسعى إلى التعاون مع إثيوبيا ومصر من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن مصالح الدول الثلاث، حتى لا تتأثر دول المصب من هذا السد».

وذكر أن «الدول الثلاث بذلت جهوداً كبيرة ومقدرة خلال الفترة الماضية من الجولات التفاوضية، وعلى الرغم من ذلك ما تزال مسألة ملء وتشغيل السد محل خلاف بينها، ما يتطلب التفاوض بحسن النوايا من أجل الوصول إلى اتفاق بينها».

وأضاف أنه «بتقديم المقترحات البناءة والعادلة حول عملية ملء وتشغيل السد، ستتمكن الأطراف من التوصل إلى اتفاق مُرضٍ، خاصة أن هناك أرضية جيدة يمكن البناء عليها في هذه الاجتماعات».

من جانبه، ركز وزير المياه والري الإثيوبي سليشي بقلي، في كلمته على المسائل الفنية المتعلقة بسد النهضة، مؤكداً أن بلاده ملتزمة بالتفاوض على مبدأ تحقيق الاستخدام العادل والمتساوي لنهر النيل. وأضاف أن «إثيوبيا تسعى إلى تحقيق ما اتفق عليه قادة الدول الثلاث، إلى جانب التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة». وأشار بقلي إلى أن ممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، لن يُبديا رأيهما بأي شيء في هذه الاجتماعات.

وتطرق بقلي إلى أعمال البناء الجارية في السد، وقال: «إن إثيوبيا أكملت سد السرج الجانبي لسد النهضة، وبلغ العمل في السد الرئيسي 91%، والأعمال المدنية 85%، فيما بلغت الأعمال الفنية الكهرومائية 29%، والبنية التحتية 70%».

وذكر بقلي أن «أعمال البناء الكلي في سد النهضة وصلت إلى 69.37%، وتعمل البلاد لإنهائه في الموعد المحدد».

وقال: «نتوقع ملء السد في موسم الأمطار المقبل 2020، ونعطي الأولوية لغرس شتلات الأشجار بغرض زيادة الموارد المائية».

ودعا بقلي وزيري المياه في مصر والسودان وممثلي الولايات المتحدة والبنك الدولي، إلى زيارة موقع السد للوقوف عليه. (وكالات)