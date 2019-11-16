أسعار العقارات الفاخرة ترتفع تدريجياً في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

سجلت أسعار العقارات الفاخرة في دبي ارتفاعاً للربع الثاني على التوالي، حيث أظهر السوق المزيد من الإشارات على انتهاء موجة التصحيح العقارية.

ووفقاً لتقرير جديد صادر عن مؤسسة «نايت فرانك»، ارتفعت قيمة العقارات الفاخرة بنسبة 0.2% في الربع الثالث من 2019، لتبني على الزيادة البالغة 0.3% في الربع الثاني.

ولا تزال الأسعار في دبي منخفضة بواقع 3.7% على أساس سنوي، لتحتل المرتبة 40 من بين 45 سوقاً عقارياً حللت نايت فرانك بياناتها.

وعالمياً، سجلت موسكو أعلى معدل سنوي لنمو الأسعار بنسبة 11.1%، بينما سجلت سول أضعف معدل، حيث تراجعت الأسعار هناك بنسبة 12.9%. وبلغ متوسط النمو السنوي للأسعار العقارات الفاخرة في المدن ال 45 نحو 1.1%، بينما سجلت 76% من المدن نمواً ثابتاً أو مرتفعاً على مدار ال 12 شهراً الماضية.

وأظهر التقرير عودة المدن الآسيوية إلى المراكز العشرة الأولى في معدلات نمو أسعار العقارات الفاخرة، حيث حلت تايبيه المركز الثالث بعد فرانكفورت، بنمو سنوي قدره 8.0%، ومانيلا رابعاً (7.4%)، وقوانغتشو سادساً (6.2%) ودلهي تاسعاً (4.4%).

في حين كان أداء المدن الرئيسية في منطقة اليورو قوياً، حيث سجلت برلين نمواً سنوياً قدره 6.5%، ومدريد وباريس 4.2% لكليهما، في حين كان النمو أقوى في فرانكفورت (10.3%).