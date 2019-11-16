جونسون يعزز تقدمه ويرفض تمديد مهلة الـ«بريكست»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهر استطلاع لمؤسسة أبحاث بانلبيز، أمس الجمعة، أن حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وسّع فارق تقدمه على حزب العمال المعارض إلى 13 نقطة هذا الأسبوع. ومنح الاستطلاع، الذي أُجري بعدما قال حزب بريكست إنه لن ينافس على مقاعد المحافظين في الانتخابات المقررة يوم 12 ديسمبر/ كانون الأول، المحافظين 43 في المئة، بزيادة ثلاث نقاط عما حققوه في استطلاع أُجري الأسبوع الماضي، في حين استقرت نسبة حزب العمال عند 30 في المئة. وأُجري استطلاع هذا الأسبوع يومي 13 و14 نوفمبر/ تشرين الثاني، وشارك فيه 1021 شخصاً.

وقال جونسون في تصريحات، إنه «سيضمن بالتأكيد» ألّا تمدد حكومته المرحلة الانتقالية للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) قبل نهاية العام. وقال جونسون لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي): «لا أريد أي تمديد. إذا نجحنا في الحصول على أغلبية فاعلة فكل ما نحتاج إليه هو تسعة مقاعد أخرى، ثم يمكننا قطعاً أن نضمن عدم السعي لتمديد المرحلة الانتقالية».

من جانبه، وعد حزب العمال المعارض بتقديم خدمة إنترنت سريعة مجانية للجميع، في حال فاز في الانتخابات التشريعية في 12 ديسمبر، وهو التعهد الأهم في حملة وعدت فيها الأحزاب بخدمات باهظة. والقائمة تطول قبل أقل من شهر من الاقتراع الذي يهدف إلى إخراج بريكست من المأزق الذي أغرق بريطانيا في أزمة سياسية خطِرة.

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والعماليون الذين انتقدوا لترددهم في مسألة بريكست وهم في موقع غير جيد في استطلاعات الرأي، وعدوا بقيادة جيريمي كوربن ببرنامج «راديكالي» مع قوميين واستثمارات في الخدمات العامة لطيّ صفحة تقشف دامت 10 سنوات، في ظل حكومات محافظة متعاقبة.

وقال كوربن في لانكستر (شمال غرب بريطانيا): «آن الأوان لتصبح خدمة الإنترنت السريع مجانية للجميع في كافة منازل البلاد». وأضاف، «ما كان يعتبر ترفاً في الماضي أصبح اليوم ضرورة»، ويجب أن يصبح خدمة عامة. وتقدر كلفة هذا المشروع ب20 مليار جنيه (23 مليار يورو)، منها خمسة مليارات وعد بها المحافظون في الحكم لتحسين الشبكة، لكن المبلغ الإجمالي قلل من شأنه إلى حد كبير كما ذكر المدير العام للمشغل «بريتيش تيليكوم» فيليب جانسن لبي بي سي.

وكوربن الذي أعلن لدى إطلاق حملته أنه ينوي تأميم «السكك الحديد والبريد والمياه» يريد أيضاً تأميم «بريتيش تيليكوم» جزئياً، وكذلك فرعها الذي يدير شبكة «أوبن ريتيش». ويكشف الحزب برنامجه الكامل الأسبوع المقبل. ووصف المحافظون وعد خصومهم السياسيين بأنه «خيالي»، مؤكدين أنه سيكلف دافعي الضرائب البريطانيين مليارات الجنيهات. (وكالات)