روس: واشنطن وبكين في التفاصيل النهائية لاتفاق التجارة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت مؤشرات الأسهم العالمية أمس الجمعة حصد المكاسب القياسية، مدعومة في ذلك بزيادة مساحات التفاؤل بقرب توصل الولايات المتحدة الأمريكية والصين لاتفاق ينهي الحرب التجارية بينهما، بالإضافة إلى نتائج أعمال قوية.

في بورصة نيويورك، بلغت المؤشرات الرئيسية لـ «وول ستريت» مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح في الوقت الذي تحسنت فيه المعنويات بدعم من تصريحات إيجابية مرتبطة بالمحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ونتائج أعمال قوية من شركة أشباه الموصلات الكبيرة أبلايد ماتريالز.

وقال وزير التجارة الأمريكي ولبور روس الجمعة: إن المسؤولين الأمريكيين والصينيين سيجرون اتصالا هاتفيا في وقت لاحق، حيث يعكف الطرفان على التفاصيل النهائية لاتفاق تجارة المرحلة واحد، لكنه أضاف أنه مازال من الممكن فرض رسوم أمريكية على واردات من الصين في 15 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 115 نقطة أو 0.3% إلى 27843.54 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 11.29 نقطة أو 0.4% إلى 3107.92 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 45.47 نقطة أو 0.54% إلى 8524.48 نقطة.

وفي القارة العجوز، تتجه الأسهم الأوروبية لتحقيق مكاسب للأسبوع السادس على التوالي الجمعة، وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، ليعود صوب ذروة أربع سنوات التي سجلها الأسبوع الماضي.

كان لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض قال في ساعة متأخرة الخميس إن واشنطن وبكين تقتربان من اتفاق تجـــارة، مشيراً إلى مــا وصفها بمحادثات بناءة للغاية مع بكين لإنهــاء حـــرب تجارية مستعـــرة منذ 16 شهراً.

وتصــدرت شركـــات التعــدين المكاسب، ليرتفـــع مـــؤشــر القطـــاع حوالي 1.5%، تليها أسهم شركات التكنولوجيا.

وفي آسيا، انتعشت الأسهم اليابانية الجمعة، وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 0.7% إلى 23303.32 نقطة، لكنه انخفض 0.4% على مدار الأسبوع.

وزاد المؤشـــر توبكـــس الأوسع نطـــاقا 0.7% ليسجـــل 1696.67 نقطـــة، مـــع إغــلاق جمـــيع مــؤشـــراته القطاعـــية الثلاثـــة والثلاثيـــن على ارتفـــاع إلا اثنـــين، وكانت الأسهم الحساسة للدورات الاقتصادية من أكبر الرابحين.