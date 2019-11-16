44758 مواطناً يقترعون في انتخابات المجلس الاستشاري



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ إجمالي عدد المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 44 ألفاً و758 مواطناً ومواطنة، بعد إعادة فتح باب التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني للانتخابات لمدة خمسة أيام خلال الفترة من 10 نوفمبر/تشرين الثاني لغاية يوم أمس الخميس 14 نوفمبر؛ وذلك تلبية للطلبات المتزايدة للمواطنين الذين حالت ظروفهم دون التسجيل السابق في الانتخابات بالفترة المحددة وفق الجدول الزمني.

واحتلت مدينة الشارقة المرتبة الأولى في عدد المسجلين، الذي وصل إلى 19 ألفاً و74 مواطناً ومواطنة، فيما جاءت مدينة خورفكان في المرتبة الثانية بعدد 8401 مسجل، بينما وصل عدد المسجلين في مدينة كلباء إلى 7117 مواطناً ومواطنة في الانتخابات.

وسجل في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من مدينة دبا الحصن 3659 مواطناً ومواطنة، و 2273 مسجلاً من مدينة الذيد.

وبلغ عدد المسجلين في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في مناطق المدام 1491، ومليحة 1240، وفي البطائح 797، بينما سجلت منطقة الحمرية 706 مواطنين ومواطنات.

ووفقاً للمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، فقد شهد التطبيق الإلكتروني الذي يحمل اسم «انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2019»، إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين منذ إعلان إعادة فتح باب التسجيل؛ لحرصهم على المشاركة في العملية الانتخابية، وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة.

وأثنى المستشار بن نصار على الدور المهم لمواطني إمارة الشارقة من مرشحين وناخبين في تعزيز العمل البرلماني، وإتمام مراحل العملية الانتخابية بنجاح، داعياً جميع المسجلين إلى مواصلة دورهم وواجبهم الوطني في اختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة بالتصويت للمرشحين، ممن يجدون بهم الكفاءة والقدرة على نقل صوتهم وتمثيلهم تحت قبة المجلس.

وبيَّن رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري، أن عملية إعادة التسجيل للناخبين تمت بسهولة ودقة من كافة مواطني إمارة الشارقة، وفق القيد العائلي في الهيئات الانتخابية التسع، وهي: مدينة الشارقة والذيد، وخورفكان، وكلباء، ودبا الحصن، والمدام، والبطائح، ومليحة، والحمرية، ولم تسجل أي شكاوى تقنية بعد اتخاذ إجراءات مسبقة للتيسير عليهم، مما انعكس على زيادة التفاعل والإقبال على العملية الانتخابية.

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري للإمارة تنتهي يوم الاثنين 18 نوفمبر الجاري الحملات الدعائية للمرشحين.

وتستمر فترة انتخابات الدورة الثانية من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمدة أربعة أيام، اعتباراً من تاريخ 20 حتى 23 نوفمبر، وتعلن نتائج الفرز الأولية يوم 24 نوفمبر 2019.

ويخصص يوما 25 و26 نوفمبر فترة للطعون في نتائج الفرز، فيما يكون رد اللجنة على الطعون يوم 27 نوفمبر. وتُعتمد القائمة النهائية للفائزين 28 نوفمبر.