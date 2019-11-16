الشاعر العراقي باسم فرات يفوز بجائزة السلطان قابوس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

أعلن عن أسماء الفائزين بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، وهي واحدة من أكبر الجوائز العربية، حيث تخصص الجائزة هذا العام للمبدعين العرب في مجالات: «علم الاجتماع، الطرب العربي، أدب الرحلات»، وفاز بجائزة أدب الرحلات الشاعر والكاتب العراقي باسم فرات.

الهيئة المصرية العامة للكتاب، أصدرت منذ أيام الديوان الأخير للشاعر العراقي، عن سلسلة الإبداع العربي، بعنوان «مُبكرًا في صباح بعيد»، وهو الديوان التاسع له في تجربته الشعرية، ويضم 34 قصيدة، تكشف ملامح متنوعة من مناخات الطفولة وعوالمها الشجية؛ حيث الحنين الدائم إلى المكان الأول، يأتي مسكونًا بالدهشة، حين عاد الشاعر إلى موطنه - العراق - بعد غياب قسري امتدَّ لما يقارب العشرين سنة، فوجد أمكنة طفولته ببيوتها وأزقتها قد استبدلت، وحلّت محلها عمارات تجارية من الخرسانة المسلحة، كما انعكست أجواء الترحال ورمزية الذهاب والإياب، على عدد من القصائد.