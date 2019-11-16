دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة رسميًا تطبيق يوتيوب يدعم ميزة فرز مقاطع الفيديو وقوائم التشغيل الخاصة بالقنوات

يوتيوب تجعل خيارات فرز مقاطع الفيديو وقوائم تشغيل القنوات متاحة لجميع مستخدمي أندرويد و iOS.

قبل نحو أسبوعين من الآن، رأينا نسخة تجريبية محدودة من تطبيق يوتيوب على أندرويد و iOS تدعم أخيرًا خيارات فرز كلٍ من مقاطع الفيديو وكذلك قوائم التشغيل الخاصة بالقنوات، على أن يكون هذا الدعم مطلوب وبشدة من قبل المستخدمين، حيث من المعروف أنه متاح منذ القدم على موقع الخدمة، أما على التطبيق فلا يوجد إلّا خيار الفرز حسب التاريخ المضاف.

الآن وبشكل رسمي، هذه الميزة أصبحت متاحة لجميع المستخدمين، ويجب أن تكون خيارات “الفرز حسب” متاحة الآن لأي شخص يستخدم إصدار يوتيوب 14.46.51، أما فيما يخص إمكانية الاستخدام، ستظهر لك خيارات الفرز الآن عند زيارة قناة ما، وعند التمرير إلى علامات التبويب مقاطع الفيديو وقائمة التشغيل، ستُلاحظ في الأعلى وجود قائمة منسدلة جديدة، وبالنقر فوقها ستكون لديك خيارات لعرض مقاطع الفيديو الأكثر شعبية أو الأقدم أو الأحدث وقوائم التشغيل أولاً.

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أخيرًا، كانت هذه الإضافة هي الوحيدة في هذا التحديث، ومع ذلك فهي في غاية الأهمية والطلب في نفس الوقت.

وطبعًا للاستفادة منها يلزمك تثبيت تحديث يوتيوب، حيث على أندرويد انتقل من هنا، ومن على iOS انتقل من هنا.

التدوينة رسميًا تطبيق يوتيوب يدعم ميزة فرز مقاطع الفيديو وقوائم التشغيل الخاصة بالقنوات ظهرت أولاً على عالم التقنية.