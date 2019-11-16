دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيس بوك تجلب ملصق جمع التبرعات للقصة وتتيح للمؤسسات الخيرية إضافة أيقونة للتبرعات على إنستجرام

قامت فيس بوك بإطلاق مزايا جديدة على منصاتها وعلى رأسها جلب ملصق التبرعات للقصة وإتاحة أيقونة جمع التبرعات في إنستجرام.

أعلنت شركة فيس بوك عن إطلاق ثلاث مزايا جديدة لجمع التبرعات على منصاتها المختلفة؛ تتمثل في توفير أيقونة للمؤسسات الخيرية والجمعيات لوضعها على حسابتهم في منصة إنستجرام لجمع المال مباشرة، وملصق جديد لجمع التبرعات على القصة في موقع فيس بوك، وكذلك ميزة لجمع المال أثناء البث المباشر للألعاب على المنصة ذاتها للأغراض الخيرية.

وبالحديث عن أيقونة إنستجرام في البداية، فإنها أيقونة مشابهة للتي تتواجد في حسابات المؤسسات والشركات على المنصة وتحتوي أرقام الهواتف، حيث ستكون بجانب أيقونة رقم الهاتف أو التواصل وبمجرد الضغط عليها ستتيح إرسال التبرعات، وذلك بعد أن كان الأمر مقتصرًا على طلب الجمعيات للمال من خلال ملصق خاص في القصة يظهر لمدة 24 ساعة فقط.

أما بخصوص المنصة الرئيسية “فيس بوك” فتتمثل الميزة بإتاحة ملصق جمع التبرعات ضمن القصة، وهي ميزة توفرت بإنستجرام سابقًا.

فيما تتمثل الميزة الأخرى بإتاحة الفرصة لجمع التبرعات أثناء بث الألعاب لأغراض خيرية، من خلال تحديد حملة وبدء جمع التبرعات.

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تبدو فيس بوك عازمة على جعل منصاتها مكانًا مثاليًا لجمع التبرعات والمال لمختلف الأغراض مستغلة العدد الكبير من المستخدمين.

كما أن وجود منصات بهذا العدد من المستخدمين الفعالين يمثل فرصة ذهبية لأصحاب الشأن ببدء جمع المال عبرها لمختلف الأغراض.

المصدر:

The Verge

التدوينة فيس بوك تجلب ملصق جمع التبرعات للقصة وتتيح للمؤسسات الخيرية إضافة أيقونة للتبرعات على إنستجرام ظهرت أولاً على عالم التقنية.