شكرا لقرائتكم خبر عن الغنوشي يطلع قيس سعيّد على الشخصية المقترحة لرئاسة الحكومة التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل قيس سعيّد، رئيس الجمهورية التونسى منذ قليل بقصر قرطاج رئيس حزب حركة النهضة الإخوانية، راشد الغنوشي بصفته رئيس الحزب المتحصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.

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وتولى راشد الغنوشي إطلاع رئيس الجمهورية على إسم الشخصية المقترحة لمنصب رئيس الحكومة ، و نشر القيادي في حركة النهضة تدوينة منذ قليل، على صفحته بالفيس بوك أعلن من خلالها أنّ المهندس الحبيب جملي كاتب الدولة السابق بوزارة الفلاحة هو مرشح الحركة لرئاسة الحكومة طبق قرار مجلس شورى الحركة.