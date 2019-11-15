شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. الأرصاد تحذر من تقلبات فى الأحوال الجوية حتى الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقع المركز الوطنى للأرصاد الإماراتى، أن الدولة تشهد بدءاً من اليوم الجمعة وحتى الاثنين المقبل، تقلبات فى الأحوال الجوية، حيث تتأثر بامتداد منخفض جوى سطحى يتزامن معه امتداد ضعيف لمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا، ما يؤدى إلى تكاثر السحب على الجزر والبحر وبعض المناطق الساحلية والشمالية على فترات متباعدة تتخللها بعض السحب الركامية مع فرصة لسقوط الأمطار، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، ويكون البحر متوسط الموج بوجه عام يضطرب أحياناً مع السحب.

ووفقا لموقع المركز الرسمى، يُتوقع فى الفترة من يوم الثلاثاء إلى الأحد، تعمق المنخفض الجوى فى طبقات الجو العليا، مصحوباً بكتلة هوائية باردة نسبياً وكذلك مصحوباً بتيار هوائى يعمل على تدفق سحب من الغرب على شكل موجات متتالية تتخللها سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة مع الرعد والبرق أحياناً على مناطق متفرقة، كما تنشط الرياح المثيرة للغبار والأتربة، وتكون قوية السرعة مع السحب الركامية، والبحر مضطرب الموج بوجه عام، ومتوسط الموج فى بحر عمان يضطرب مع السحب.

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ونصح المركز الوطنى للأرصاد بالحذر أثناء قيادة المركبات، نظرا لتدنى مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار والأتربة المثارة، وبالابتعاد عن أماكن جريان الأودية، وناشد مرتادى البحر فى الخليج العربى وبحر عمان أخذ الحيطة نظرا لاضطرابهما.