شكرا لقرائتكم خبر عن حزب النهضة يرشح الحبيب الجملى لرئاسة الوزراء فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن حزب النهضة التونسى، عن اختيار المهندس الحبيب جملى، مرشحا لرئاسة الوزراء فى تونس. وقال نور الدين البحيرى، القيادى فى حزب النهضة، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "المهندس الحبيب الجملى كاتب الدولة الأسبق بوزارة الفلاحة مرشح الحركة لرئاسة الحكومة طبق قرار مجلس شورى الحركة، بالتوفيق ومبررة على تونس".

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