لبنان.. توافق مبدئي على الصفدي لرئاسة الحكومة

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
وعقد اجتماع في بيت الوسط ضم رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله، حسين الخليل، ووزير المال علي حسن خليل.
وبحث المجتمعون شكل الحكومة المرتقبة، وذلك في إطار استكمال المشاورات وتبادل وجهات النظر.
أخبار ذات صلة
ونقلت وسائل الإعلام المحلية أن اللقاء ناقش الوضع الحكومي بعد إصرار الحريري على ترؤس حكومة اختصاص دون سواها لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، فيما المطروح حكومة سياسية مطعمة بتقنيين.
وأضافت أنه جرى التداول باسم الوزير السابق محمد الصفدي كرئيس توافقي لرئاسة الحكومة الجديدة، فيما أعطى ممثلا حزب الله وتيار المستقبل موافقتهم على اسم الصفدي لرئاسة حكومة تكنوسياسية تتألف من اختصاصيين وسياسيين، إلا أن المشاورات لا تزال مفتوحة ومستمرة.
شاهد أيضا.. احتجاجات على ترشيح وزير سابق لرئاسة الحكومة في لبنان
من Euronews
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
شاهد: زفيريف ينفي استخدامه لهاتفه النقال في بطولة الماسترز
نفى لاعب كرة المضرب الألماني ألكسندر زفيريف، استخدامه لهاتفه الجوال خلال مباراته أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة الماسترز الختامية في كرة المضرب المقامة في لندن. وتطرق زفيريف، المصنف سابعا عالميا وحامل اللقب إلى هذه المسألة على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده بنهاية المباراة التي خسرها بنتيجة 3-6 و2-6، عندما سُئل ما اذا كان استخدم هاتفه، بالقول "هاتفي كان في غرفة تبديل الملابس"، مضيفا "أتركه دائما هناك. لا أعرف ماذا شاهدوا، ولكن بالتأكيد لم يكن هاتفا. وشدد ابن الـ22 عاما مرة جديدة على أن هاتفه لم يكن بحوزته في الملعب. وعندما وجه إليه سؤال حول ماهية ما يكون قد لمسه في حقيبته، أجاب زفيريف متسائلا "ربما زجاجة مياه فارغة". وأظهرت لقطات تلفزيونية تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، الألماني وهو يلمس شيئا ما داخل حقيبته أثناء احدى فترات التبديل. وتنص القوانين على أنه لا يحق للاعبين استخدام أي أجهزة إلكترونية أثناء المباريات. للمزيد على يورونيوز: القائمة الكاملة: ديوكوفيتش يحلق بعيداً في صدارة تصنيف لاعبي التنس المحترفين فيدرر يطالب بتوزيع أفضل لجوائز التنس على اللاعبين الأقل تصنيفا باوتيستا أغوت إلى ما قبل النهائي وتأجيل حفل وداع العزوبية
Euronews (Ar)
-
البندقية تستعد لارتفاع جديد لمستوى المياه بعد إعلان حالة الكوارث
تستعد مدينة البندقية الإيطالية لارتفاع جديد لمستوى المياه الخميس فيما يفترض أن تتخذ الحكومة تدابير عاجلة بما فيها إعلان حالة الطوارىء بسبب كارثة طبيعية في المدينة العروفة بقنواتها. واستفاق أهالي البندقية على أصوات صفارات إنذار تحذر من احتمال تخطي ارتفاع المياه 130 سنتم، ما يكفي لإعادة المياه المالحة القذرة إلى الوسط التراثي للمدينة المدرجة على لوائح منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (يونسكو). والثلاثاء بلغ ارتفاع المياه مستوى غير مسبوق منذ خمسين في المدينة الإيطالية التاريخية حيث وصل إلى 1,87 متر. وفيما تستعد السلطات الخميس لتقييم حجم الأضرار التي لحقت بالكنوز الثقافية للمدينة، مثل كاتدرائية القديس ماركو التي اجتاحت المياه سراديبها، اختار الأهالي مواجهة الوضع. وقال ستيفانو غابانوتو (54 عاما) ردا على سؤال حول ما يجعله يفتح كشكه لبيع الصحف علما بأنه سيضطر لإغلاقه قريبا "إنه باب رزقي، ماذا يمكنني أن أفعل". وأضاف أنه سيواصل بيع الأحذية البلاستيكية الملونة المخصصة للمياه حتى عندما يغلق الكشك. وتحت قناطر قصر دوكال، وقف زوجان من هونغ كونغ لالتقاط الصور والفيديو تحت أشعة شمس الصباح البارد. وقال جاي وونغ (34 عاما) إن الرحلة "كان مخططا لها منذ وقت طويل لذا لم نتمكن من تغييرها". وأقر بأنه عروسه سابرينا لي "تبدو غير متحمسة". وأضاف "بالحقيقة إنها تجربة جيدة (...) مغامرة". ضربة في قلب إيطاليا ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء جوزيبي كونتي رئيس بلدية البندقية والمسعفين قبل زيارة المحلات التي تضررت بارتفاع المياه. والأربعاء وصف كونتي الذي يتوقع حكومته حالة الطوارىء، فيضان المياه بأنه "ضربة لقلب بلدنا". وقدر رئيس البلدية لويجي برونيارو قيمة الأضرار بمئات ملايين الدولارات (أو اليوروهات) فيما بقي العديد من المتاحف مغلقة أمام الزوار. وتسبب ارتفاع مستوى المياه الثلاثاء في إغراق قرابة 80 بالمئة من المدينة، وفق مسؤولين. وفقط مرة واحدة منذ بدء تسجيل المستويات في 1923 تخطت المياه ذلك المستوى لتصل إلى 1,94 متر في 1966. وقضى شخص عمره 78 عاما من جراء صدمة كهربائية داخل منزله. يبلغ عدد سكان البندقية 50 ألف نسمة فقط لكنها تستقبل ما مجموعه 36 مليون زائر كل عام. ولا يزال مشروع بنية تحتية ضخم يهدف إلى حماية المدينة قيد التنفيذ منذ 2003، لكن تعرقله الكلفة المرتفعة وفضائح فساد وتأخر المهل. وقالت وزيرة النقل باولا دي ميكيلي لإذاعة راديو كابيتال "هذا الحل الهندسي الذي ستبلغ كلفته قرابة 6 مليارات يورو يجب أن يقوم بالعمل". ويتضمن المشروع بناء 78 بوابة يمكن رفعها لحماية بحيرة البندقية عند ارتفاع المياه -- لكن محاولة أجريت مؤخرا لاختبار اجزاء من الحاجز أحدثت ارتجاجات أثارت قلقا فيما اكتشف المهندسون أن الصدأ لحق بأجزاء منه. إقرأ أيضاً: إسرائيل تقول إنها قتلت أحد قادة الجهاد الإسلامي في غارة على قطاع غزة مصادر طبية: أربعة قتلى على الأقل وإصابة العشرات في مظاهرات ببغداد
Euronews (Ar)
-
شاهد: طلاب يغادرون هونغ كونغ بعد تحول حرم جامعتهم إلى ساحة معركة
غادر طلاب صينيون جامعة هونغ كونغ المعمدانية بعد تحول حرمها إلى ساحة معركة وسط المظاهرات العنيفة ضد الحكم المركزي الصيني في جميع أنحاء المدينة. وشوهد حوالي 30 طالبًا وهم يجرون أمتعتهم متوجهين إلى المطار يوم الخميس 14 تشرين الثاني/ نوفمبر. واحتشد المتظاهرون المناهضون للحكومة في عدة جامعات في جميع أنحاء هونغ كونغ يوم الأربعاء 13 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقالت الشرطة إن العنف في المدينة التي تحكمها الصين قد وصل إلى "مستوى خطير للغاية بل ومميت". وأمضى المتظاهرون، ومعظمهم من الطلاب، يوم الأربعاء في تحصين المتاريس وتخزين المواد الغذائية بالحرم الجامعي، حيث عطلت مجموعات من المتظاهرين الملثمين وسائل النقل والأعمال في العديد من المناطق. كما أصيب العديد من الطلاب في اشتباكات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في جامعة هونغ كونغ الصينية (CUHK). وكانت الشرطة قد اتهمت المتظاهرين بإدارة "مصنع أسلحة" وصنع القنابل الحارقة التي ألقيت على الضباط. حالة شلل وبعد أكثر من خمسة أشهر من التظاهرات، تبنت حركة الاحتجاج في المستعمرة البريطانية السابقة هذا الأسبوع تكتيكا جديدا يقضي بمضاعفة التحركات المحدودة التي تقوم بها مجموعات صغيرة وخصوصا طلاب، لاستنزاف قدرات الشرطة إلى أقصى حد ممكن. وكانت محاور الطرق الأساسية في المدينة صباح الخميس مغلقة بحواجز صنعت من الخيزران والحجارة وأكوام من أشياء أخرى. وكان واحد من ثلاثة أنفاق للسيارات يسمح بعبور مرفأ هونغ كونغ، مغلقا أمام حركة السير كغيره من العديد من محطات المترو وخطوط الحافلات، ما أدى إلى شلل شبه كامل للمدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 7,5 ملايين نسمة. وبقيت المدارس والجامعات مغلقة بينما أرجأت المستشفيات العمليات الجراحية غير العاجلة. وبقي العديد من المحلات التجارية مغلقا. وطلبت حكومة هونغ كونغ من أرباب العمل إبداء مرونة مع الموظفين الذين لا يستطيعون الوصول إلى أماكن عملهم بسبب الصعوبات في حركة النقل المشترك الأساسي للتنقلات في المدينة. وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة منذ حزيران/يونيو اسوأ أزمة سياسية منذ إعادتها إلى بكين في 1997. وفي مواجهة المتظاهرين، تتبنى السلطة المحلية والحكومة المركزية الصينية مواقف متصلبة مؤكدة أنها لن تخضع لضغط الشارع. ومنذ بداية الأسبوع، تكثفت أعمال العنف في جميع أنحاء المنطقة ما أنهك الشرطة واثر على قطارات الأنفاق الفعالة جدا عادة وتنقل يوميا أكثر من أربعة ملايين شخص. وقالت الحكومة إن سبعين شخصا أدخلوا المستشفيات الاربعاء، اصابة اثنين منهم خطيرة. وبين هؤلاء رجل في السبعين من العمر ضرب بقطعة آجر على رأسه بينما كان يحاول فتح طريق. من جهة أخرى، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع صباح الخميس بالقرب من جامعة البوليتيكنيك حيث دعي المتظاهرون إلى التجمع. وفي رسالة وضعتها على فيسبوك، اتهمت الشرطة "مثيري الشغب بإطلاق "سهام على العديد من رجال الشرطة الذين كانوا يقومون بدورية" بالقرب من هذه الجامعة صباح الخميس. للمزيد على يورونيوز: شاهد: السهام والرماح وغيرها.. أسلحة المتظاهرين الجديدة في هونغ كونغ فريدوم هاوس: حرية الإنترنت تتراجع .. آيسلندا الأفضل والصين الأسوأ على الإطلاق فوضى وحرائق وأعمال عنف في هونغ كونغ بعد مواجهات عنيفة بين الأمن والمتظاهرين
Euronews (Ar)
Advertisements
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
احتجاجات على ترشيح وزير سابق لرئاسة الحكومة في لبنان
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
تصفح أيضا.. استقالة الحريري...هل هي بداية مفعول دومينو "كلن يعني كلن"؟
من DW
كانت هذه تفاصيل خبر لبنان.. توافق مبدئي على الصفدي لرئاسة الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.