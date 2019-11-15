سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 72 سنتا ليبلغ 36ر64 دولار

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Red metal barrels against blue sky in Port of Antwerp.

الكويت - 15 - 11 (كونا) -- ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 72 سنتا ليبلغ 36ر64 دولار في تداولات يوم امس الخميس مقابل 64ر63 دولار في تداولات يوم امس الاول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الاسواق العالمية انهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداولات منخفضة تسعة سنتات ليبلغ عند التسوية 28ر62 دولار للبرميل وانخفضت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 35 سنتا ليسجل عند التسوية 77ر56 دولار للبرميل. (النهاية) م غ ع / ي س ع

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