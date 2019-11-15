شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال وكينيا تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا، اتفاقية دبلوماسية لاستعادة العلاقات بين الحكومتين، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي.

Advertisements

وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية بأن الاتفاقية تشمل استئناف الرحلات الجوية المباشرة من مقديشو إلى نيروبي دون العبور على مطار إقليم واجير الكيني، ومواصلة التعاون الثنائي بين البلدين.

وأكد الرئيس الصومالي - وفقا للوكالة - أن المحادثات لن تؤثر على قضية النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا.