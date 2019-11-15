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الصومال وكينيا تتفقان على استئناف العلاقات الدبلوماسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 

وقع الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو، مع نظيره الكيني أوهورو كينياتا، اتفاقية دبلوماسية لاستعادة العلاقات بين الحكومتين، وذلك بالعاصمة الكينية نيروبي.

 

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وأفادت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية بأن الاتفاقية تشمل استئناف الرحلات الجوية المباشرة من مقديشو إلى نيروبي دون العبور على مطار إقليم واجير الكيني، ومواصلة التعاون الثنائي بين البلدين.

 

وأكد الرئيس الصومالي - وفقا للوكالة - أن المحادثات لن تؤثر على قضية النزاع الحدودي البحري بين الصومال وكينيا.

 

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