إصابة فلسطينيين خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات بالضفة

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365

أصيب فلسطينيان بجراح، وعشرات الفلسطينيين بحالات اختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، الجمعة، خلال تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات بالضفة الغربية.



وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها تعاملت مع إصابة صحفي (لم تذكر هويته) بالرصاص المطاطي في العين، نقل على إثرها للمستشفى الأهلي في مدينة الخليل".

كما أصيب شاب بالرصاص الحي على مستوى الساق خلال المواجهات التي اندلعت في بلدة صوريف بمحافظة الخليل جنوبي الضفة، وفق الجمعية.



وفي وقت سابق الجمعة، قال شهود عيان للأناضول، إن الجيش الإسرائيلي فرق مسيرة منددة بالاستيطان، واعتدى على العشرات بالضرب في بلدة صوريف.



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وفي كفر قدوم بمحافظة نابلس (شمال)، فرق الجيش الإسرائيلي المسيرة الأسبوعية، مستخدما الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع ما أدى لإصابة عدد من المشاركين بحالات اختناق، وتم إسعافهم ميدانيا.



وقال مسعفون ميدانيون للأناضول إنهم قدموا العلاج لعشرات المصابين بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.



وينظّم الفلسطينيون يوم الجمعة من كل أسبوع، مسيرات مناهضة للاستيطان والجدار الفاصل، في عدد من القرى والبلدات بالضفة الغربية.



وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية، إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية والقدس المحتلة، يسكنون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

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