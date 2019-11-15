شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 53 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال الـ 24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

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رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا، 30 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقعت 14 منها في محافظة إدلب و8 باللاذقية و7 بحلب بالإضافة إلى انتهاك واحد في حماة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - في بيان اليوم الجمعة - أن الجانب التركي في هذه اللجنة رصد بدوره 23 انتهاكا للهدنة في محافظات إدلب (11) واللاذقية (11) وحماة (1) .. مشيرا إلى أن المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا نفذ 2241 عملية إنسانية.