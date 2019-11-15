وزير العدل العراقي: سنبني منظومة حقوق إنسان تحفظ الكرامة

بغداد (العراق)/ محمد وليد/ الخليج 365

تعهد وزير العدل العراقي فاروق أمين الشواني، بالعمل على بناء منظومة حقوق الإنسان التي تحفظ كرامة الإنسان.

جاء ذلك، خلال مشاركته في الدورة 34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، نقلا عن الوزير قوله في كلمته بالأمم المتحدة، ان العراق يؤمن بأهمية التفاعل مع آلية الاستعراض الدوري الشامل لبناء منظومة حقوق الإنسان وفق المعايير التي تحفظ كرامة الإنسان.

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وأوضح الشواني، انهم قدموا تقريرا شاملا لمجمل أوضاع حقوق الإنسان في العراق وبكل شفافية ومصداقية وواقعية.

وأكد، ان حكومة العراق ستضع في أولوياتها العمل الحثيث على تعزيز حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين ومن كل الفئات والمكونات، إضافة إلى دعم عمل ناشطي ومنظمات المجتمع المدني المعنيين بموضوع حقوق الإنسان.

وختم الوزير كلمته بالقول إن العراق سيدرس التوصيات التي سيقبلها ويضع الخطط المناسبة لتنفيذها من خلال آلية تعاون وتنسيق مشترك بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

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