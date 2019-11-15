تزكية "الصفدي" رئيساً للحكومة اللبنانية مع وقف التنفيذ

بيروت/ريا شرتوني/الخليج 365

اتفقت الأحزاب اللبنانية الثلاثة الكبيرة (المستقبل، حزب الله، حركة أمل) على تزكية وزير المالية السابق، محمد الصفدي، رئيسا للحكومة، خلفا للمستقيل سعد الحريري.



ووقع اختيار الصفدي خلال اجتماع عقد الخميس، بين الحريري وممثلين عن "حزب الله" و"حركة أمل".



وأفاد موقع "مستقبل ويب" المقرب من الحريري، أن لقاء عقد بين الحريري والوزير علي حسن خليل والحاج حسين خليل، الخميس، ناقش تزكية اسم الصفدي لتشكيل الحكومة.

وأوضح أنه "لم يتم البحث لا في شكل الحكومة، ولا مشاركة تيار المستقبل فيها".



والصفدي (75 عامًا)، رجل أعمال بارز من مدينة طرابلس الشمالية، انتقل إلى السعودية عام 1975 وتوسعت أعماله في دول عربية وأوروبية من خلال مشاريع استثمارية متنوعة شملت قطاعات البناء والإسكان والطيران والتكنولوجيا والسياحة والمصارف.



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وانتُخب الصفدي نائبًا عن المقعد السني في طرابلس (عاصمة الشمال اللبناني) عام 2000، وأعيد انتخابه عن نفس المقعد عامي 2005 و2009.



وشغل الصفدي منصب وزير المالية في الفترة من 2011 إلى 2014 في حكومة نجيب ميقاتي.



وخلال 2008 أصبح وزيرًا للاقتصاد التجارة في حكومة فؤاد السنيورة، وشغل نفس المنصب في حكومة الحريري عام 2009.



ومن المتوقع، أن يدعو الرئيس ميشال عون، إلى استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة المقبل لتكليفه بتشكيل الحكومة.

وأدت الاحتجاجات المستمرة في لبنان إلى استقالة الحريري في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن المحتجين يواصلون تحركاتهم، عبر قطع الطرقات وشل البلاد، للضغط من أجل تنفيذ مطالبهم ومحاسبة الطبقة السياسية الحاكمة.

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