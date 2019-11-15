أنقرة/ الخليج 365 هنأ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الشعب الفلسطيني بمناسبة الذكرى الـ 31 لإعلان قيام دولة فلسطين. وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة، على تويتر الجمعة " نهنئ بالذكرى السنوية الـ 31 لإعلان دولة فلسطين.. فقضية فلسطين قضيتنا". وتلا الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، يوم 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1988 خطابا عرف بوثيقة إعلان قيام دولة فلسطين، خلال انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في العاصمة الجزائرية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشاووش أوغلو يهنئ بذكرى إعلان دولة فلسطين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.