لبنان.. تسجيل صوتي متداول لجنبلاط يكشف تهديد حسن نصرالله له

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نشرت قناة "العربية الحدث" الإخبارية، الأربعاء، على موقع "يوتيوب"، تسجيل صوتي متداول لزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيم الدروز في لبنان وليد جنبلاط، يكشف فيه تهديد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله له.
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وكان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".
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