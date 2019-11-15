بعد الهدنة.. إسرائيل تعترض صاروخا من غزة

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty نظام القبة الحديدية الإسرائيلي - أرشيفية

وكشفت مصادر "سكاي نيوز عربية"، أن صفارات الإنذار دوت في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بغزة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار، قد دخل حيز التنفيذ في الساعة 5:30 من صباح الخميس بالتوقيت المحلي في قطاع غزة، قبل أن تقرر لحكومة الإسرائيلية إعادة فتح معبر كرم أبوسالم التجاري مع القطاع.

وستتم إعادة فتح المعبر، بدءا من يوم الأحد، بعد إغلاقه خلال الأيام القليلة الماضية التي شهدت توترا عسكريا.

وبدأ التصعيد، فجر الثلاثاء، بعد أن اغتالت تل أبيب القيادي في حركة الجهاد بهاء أبو العطا، في قصف استهدف منزله شرقي مدينة غزة، وقتلت في الغارة أيضا زوجته.

في المقابل، أطلقت الفصائل الفلسطينية على إسرائيل مئات الصواريخ والقذائف، ووصل بعضها إلى مناطق جنوب تل أبيب، فيما تمكنت منظومة الدفاع الجوي المعروفة بـ"القبة الحديدية" في اعتراض عدد منها، كما قالت إسرائيل.

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نصائح تجنبك الإصابات العضلية يتعرض الرياضيون وهواة ممارسة الأنشطة مثل الجري أو رفع الأثقال لبعض الإصابات الناتجة سواء عن خطأ في أداء التمرين، أو قد تحدث بسبب الإجهاد المفرط. نتعرف هنا إلى عدد من هذه الإصابات والقواعد المتبعة لتجنبها. سكاي نيوز عربية 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO غزة.. حياة تحت خط الفقر سكاي نيوز عربية مشاركة مشاركة تغريدة مشاركة بريد إلكتروني التالي في المشاهدة التالي

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الخميس، انتهاء العملية العسكرية ضد حركة الجهاد الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، مطلقا عليها اسم "الحزام الأسود".

وأفادت تقارير إعلامية بأن الجبهة الداخلية في إسرائيل أصدر تعليمات لجميع مناطق الكيان بالعودة للحياة الطبيعية باستثناء غلاف قطاع غزة.