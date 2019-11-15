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أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

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دبي - بواسطة محمد فارس © Other-kuna أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح قبل أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح استقالة الحكومة، الخميس، بعد يومين من تقديم مجلس الأمة طلب الحجب الثقة عن وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح.

واستجوب النواب الشيخ خالد الصباح في مزاعم عن إساءة استغلال سلطات منصبه، وهي تهم نفاها.

وأعلنت وزيرة الأشغال العامة استقالتها يوم الجمعة الماضي بعد أن استجوبها مجلس الأمة الكويتي بشأن ضرر وقع في سد بعد هطول أمطار غزيرة.

واستقالة الحكومة في الكويت أمر يحدث بشكل شائع عندما يقرر النواب في مجلس الأمة استجواب أو تقديم طلب بحجب الثقة عن مسؤولين بارزين في الحكومة.

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وقال مركز التواصل الحكومي في تغريدة على موقع "تويتر" إن الحكومة ستظل تؤدي مهامها لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأبلغ مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة، وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، الخميس، بأن الأمير لا ينوي حل البرلمان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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