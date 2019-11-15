شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعرض على السودان معاونتها فى كتابة الدستور وإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر
وفقًا للصحيفة السودانية ، فإن اللقاء بحث أهمية بناء علاقات ثنائية مثمرة بين السودان والولايات المتحدة تساهم في دعم تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي وتساعد في إنجاح الفترة الانتقالية.
وأوضح بوث في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه أجرى محادثات بناءه ومهمه مع رئيس مجلس السيادة تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها عملية السلام الجارية بين الحكومة والمجموعات المعارضة.
وأكد بوث أن الولايات المتحدة “ستساعد في دفع العملية السلمية بالسودان، مشيرًا إلى أن اللقاء ناقش عدداً من الملفات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وكتابة الدستور وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.
وأعلن بوث رغبة بلاده في العمل مع الحكومة، وأوضح انه عقد لقاءات مع عدد من التنفيذيين في هذا الشأن وأن بلاده ستعمل مع شركاء السودان الدوليين لمساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية.
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