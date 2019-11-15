شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعرض على السودان معاونتها فى كتابة الدستور وإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة سودان تريبون السودانية، إن لقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بالمبعوث الاميركي الخاص للسودان دونالد بوث والقائم بأعمال السفارة بالخرطوم بريان شوكان بحضور وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، كشف إبداء الولايات المتحدة رغبتها في العمل مع الحكومة السودانية ودعمها في دفع العملية السلمية مع الاستعداد للمعاونة في كتابة الدستور واجراء الانتخابات بنهاية الفترة الانتقالية.

وفقًا للصحيفة السودانية ، فإن اللقاء بحث أهمية بناء علاقات ثنائية مثمرة بين السودان والولايات المتحدة تساهم في دعم تطلعات الشعب السوداني في التحول الديمقراطي وتساعد في إنجاح الفترة الانتقالية.

وأوضح بوث في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنه أجرى محادثات بناءه ومهمه مع رئيس مجلس السيادة تناولت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها عملية السلام الجارية بين الحكومة والمجموعات المعارضة.

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وأكد بوث أن الولايات المتحدة “ستساعد في دفع العملية السلمية بالسودان، مشيرًا إلى أن اللقاء ناقش عدداً من الملفات التي يمكن أن يتعاون فيها البلدان لإنجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي وكتابة الدستور وقيام الانتخابات في نهاية الفترة الانتقالية.

وأعلن بوث رغبة بلاده في العمل مع الحكومة، وأوضح انه عقد لقاءات مع عدد من التنفيذيين في هذا الشأن وأن بلاده ستعمل مع شركاء السودان الدوليين لمساعدة الشعب السوداني خلال الفترة الانتقالية.