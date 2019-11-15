شكرا لقرائتكم خبر عن حمدوك يغير البعثات الدبلوماسية فى 4 دول من بينهم القاهرة والان مع تفاصيل الخبر
ونشرت صحيفة التيار السودانية، إصداره أيضًا قرار رسمي بإعفاء ملحقين ثقافيين وهم الملحق الثقافي بالسفارة السودانية بلندن الكاتب الصحفي محمد مصطفى وراشد عبد الرحيم بالسفارة السودانية بالقاهرة.
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