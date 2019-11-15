حمدوك يغير البعثات الدبلوماسية فى 4 دول من بينهم القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مقربة من الدكتور عبد الله حمدوك رئيس وزراء السودان، قيامه بإجراء تغييرات جوهرية فى عدد من السفارات المهمة بالعالم، وهى سفارات واشنطن والقاهرة وأديس ابابا وباريس، وتعيينه 4 سفراء لتسيير المهام إلى حين تسمية سفراء جدد دائمين. ونشرت صحيفة التيار السودانية، إصداره أيضًا قرار رسمي بإعفاء ملحقين ثقافيين وهم الملحق الثقافي بالسفارة السودانية بلندن الكاتب الصحفي محمد مصطفى وراشد عبد الرحيم بالسفارة السودانية بالقاهرة.

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