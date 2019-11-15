شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع الكورى الجنوبى يزور السعودية الثلاثاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ وزير الدفاع الكوري الجنوبي جونج كيونج-دو، زيارة إلى المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء المقبل تستمر 5 أيام، وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات الدفاعية الثنائية. وذكرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية - وفقا لما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الجمعة - أن الزيارة تأتي بدعوة من المملكة العربية السعودية، موضحة أن جونج كيونج-دو سيتوجه مباشرة للسعودية بعد اختتام جدول أعماله في الاجتماع السادس لوزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) المقرر عقده يومي الأحد والاثنين المقبلين في تايلاند.

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