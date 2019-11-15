شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع العراقية تصدر توضيحا حول وجود "طرف ثالث" يقتل المتظاهرين والقوات الأمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أصدرت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة بيانا توضيحيا بشأن ما صرح به وزيرها نجاح الشمري عن وجود "طرف ثالث" يقوم باستهداف المتظاهرين وقتلهم.

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وقالت الوزارة في البيان الذي نقلته قناة السومرية ، إن ما يقصده الشمري ممن وصفهم في تصريحه بـ"الطرف الثالث" الذي يقوم باستهداف المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية وقتلهم، هم عصابات تستخدم الأسلحة وتستخدم رمانات الدخان القاتلة ضد أبناء الشعب العراقي من المتظاهرين والقوات الأمنية.

وأضاف البيان، أن وزارة الدفاع العراقية تبرئ الأجهزة الأمنية من استخدام رمانات الدخان القاتلة.

وقال وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري، أمس، أن هناك "طرفا ثالثا" يقوم بقتل المتظاهرين في العراق، وذلك في معرض تعليقه عن سقوط ضحايا خلال التظاهرات التي تعم عدة مدن من العراق منذ أكتوبر الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات وتوفير الوظائف ومكافحة الفساد.