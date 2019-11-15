الخليج 365 ترصد تدمير المتفجرات التي خلفها الإرهابيون في "رأس العين"

رأس العين/ الخليج 365

رصدت الخليج 365 أنشطة تفكيك وتدمير الألغام والمتفجرات التي خلفها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في الأحياء السكنية، بمنطقة رأس العين، شمال شرقي سوريا.

ويواصل عناصر الجيش الوطني السوري، أنشطة التمشيط في المناطق المحررة من الإرهابيين في إطار عملية "نبع السلام"، لضمان عودة المدنيين إلى منازلهم بأمان.

ويقوم أفراد الجيش الوطني بتحديد أماكن الألغام و العبوات الناسفة والقنابل المصنوعة يدويا، وتدميرها بعد أخد التدابير اللازمة من أجل سلامة المدنيين.

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وفي 9 أكتوبر الماضي ، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من أكتوبر الفائت، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في الـ22 من الشهر ذاته.



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