العراق.. المتظاهرون يغلقون ميناء أم قصر الحيوي من جديد

العراق/ عامر الحساني/ الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، أن المحتجون العراقيون أغلقوا مجدداً الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر في محافظة البصرة (جنوب) الغنية بالنفط.

وقال المصدر الأمني الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لاعتبارات أمنية، إن "عشرات المتظاهرين اغلقوا، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، مداخل ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوبي البلاد".

وأضاف المصدر في حديث للأناضول، أن "المتظاهرين أغلقوا جميع الطرق الرئيسية المؤدية الى الميناء ومنعوا دخول الشاحنات باتجاه مدخل الميناء".

وكانت سلطات الأمن العراقية قد أعادت في 7 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري افتتاح ميناء ام قصر أمام حركة البضائع بعد مضي 9 أيام على توقفه.

ويعد ميناء أم قصر أحد المنافذ الحيوية لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.

وحذرت الحكومة العراقية من خسائر كبيرة جراء الاغلاق ويعيق دخول المواد الغذائية إلى العراق.

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ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبد المهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء البلاد أكثر من 325 قتيلا ونحو 15 ألف جريح، وفق إحصاء أعدته الخليج 365، استنادا إلى أرقام لجنة حقوق الإنسان البرلمانية، ومفوضية حقوق الإنسان (رسمية تتبع البرلمان)، ومصادر طبية.

والغالبية العظمى من الضحايا من المحتجين الذين سقطوا في مواجهات مع قوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة.

ويرفض عبد المهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق القوى السياسية أولا على بديل له، محذرا من أن عدم وجود بديل "سلس وسريع"، سيترك مصير العراق للمجهول.

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