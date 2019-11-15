العراق.. مقتل 5 من "داعش" بينهم قيادي شرقي البلاد

العراق(ديالى)/حسين الأمير/الخليج 365

أفاد مصدر في الشرطة العراقية، الجمعة، أن 5 عناصر منتنظيم "داعش" الإرهابي قتلوا خلال عملية عسكرية نفذها الجيش ضد معاقل التنظيم بمحافظة ديالى شرقي بغداد.

وقال النقيب حبيب الشمري، للأناضول، إن "قوات الجيش نفذت عملية عسكرية بمحيط منطقة قوزلاقز في سلسلة تلال حمرين شرقي محافظة ديالى بناءً على معلومات استخبارية".



Advertisements

وأوضح الشمري أن "العملية العسكرية أسفرت عن مقتل 5 من عناصر التنظيم بينهم قيادي (دون تفاصيل)، وتدمير 5 أنفاق ومصادرة أسلحة وعتاد مختلف كانت بحوزة الإرهابيين".



وبعد أكثر من 3 سنوات، وبدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، أعلن العراق في ديسمبر/كانون الأول الماضي استعادة كامل أراضيه من قبضة "داعش"، الذي كان يسيطر على ثلث مساحة البلاد.



ولا يزال التنظيم يحتفظ بخلايا نائمة متوزعة في أرجاء البلاد، وبدأ يعود تدريجيًا لأسلوبه القديم في شن هجمات خاطفة على طريقة حرب العصابات التي كان يتبعها قبل عام 2014.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.